Губерниев жестко ответил на критику за слишком мягкие вопросы Трусовой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику после своего интервью с российской фигуристкой Александрой Трусовой. Его обвинили в слишком мягких вопросах по сравнению с теми, которые он задавал олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

«Ой, ой, ой! А не надо сравнивать взрослую девушку, которая стала моей коллегой, и которая уже делает такие блестящие шаги в ледовых шоу со школьницей.

Так что, все критики, кто так говорит и рассказывает, вы можете смело идти на приусадебный участок. Сейчас весна, нужно устраивать субботники и все такое. Так что, все в сад!» — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

Отметим, что 18-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру и вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным ведет шоу «Ледниковый период».

16-летняя Трусова вяла бронзу на чемпионате мира в Стокгольме. Впервые в истории России был занят весь пьедестал в женском одиночном катании. Щербакова завоевала золото, у Туктамышевой серебро. Всего у России шесть медалей, три из них — золотые.

Вокруг Трусовой разгорелся тренерский конфликт. Сначала из-за перехода от тренера Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, а затем из-за слухов о возвращении в «Самбо-70».

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова хочет увидеть Трусову на трех Олимпиадах.