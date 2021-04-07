Назван новый диагноз находящегося в реанимации капитана «Авангарда»

Капитан омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексей Емелин был госпитализирован с почечно-печеночной недостаточностью, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, спортсмен, который находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, отрицает применение каких-либо запрещенных препаратов.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву.

Официальной информации о причинах госпитализации нет.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 34-летний Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Емелин выступал за тольяттинскую «Ладу» (2004—2007), казанский Ак Барс (2007-2011, 2012—2013), а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» (2011—2017) и «Нэшвилл Предаторз» (2017—2018). В «Авангард» защитник перешел в 2018 году.

В составе сборной России он стал чемпионом мира 2012 года. Турнир проходил в Финляндии и Швеции.

Ранее агент Емелина Владимир Зоркин рассказал о попытках связаться с хоккеистом.