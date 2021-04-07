ЦСКА расторг контракты с помощниками Гончаренко

Московский ЦСКА по обоюдному согласию сторон расторг контракты с белорусскими специалистами Александром Ермаковичем и Русланом Зубиком.

«Мы благодарим Александра Владимировича и Руслана Константиновича за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сообщает Twitter ЦСКА.

33-летний Зубик работал в ЦСКА с начала 2017 года, а 46-летний Ермакович — с начала 2018-го. Второй в ближайшее время перейдет в «Краснодар», сообщает Sport24. Сам специалист пока отказался от комментариев.

На текущий момент ЦСКА располагается на четвертом месте в таблице Российской премьер-лиги, набрав 43 балла в 24 матчах. При этом армейцы отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков за шесть туров до конца чемпионата.

В марте пост главного тренера ЦСКА покинул Виктор Гончаренко. Под руководством белорусского специалиста столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).



Ранее сообщалось, что Гончаренко стал главным тренером «Краснодара».