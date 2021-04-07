Нападающий ЦСКА попал в сферу интересов «Интера» и «Милана»

Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, попал в сферу интересов итальянских топ-клубов, сообщает MilanNews со ссылкой на газету La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, в приобретении аргентинского форварда заинтересованы «Интер» и «Милан».

«Беневенто» арендовал футболиста у российского клуба в зимнее трансферное окно на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей. После истечение срока аренды итальянцы смогут выкупить его за €11 млн.

Аргентинец перешел в армейский клуб в летом 2020 года из «Сан-Лоренсо» за €8,5 млн. Контракт с игроком подписан на пять лет с зарплатой €900 тысяч в год. В соглашении прописана сумма отступных в размере €30 млн. В Российской премьер-лиге (РПЛ) он принял участие в 13 встречах. В его активе одна результативная передача.

В первенстве Италии Гайч провел пять матчей, в которых стал автором двух забитых мячей.

Ранее сообщалось, что «Беневенто» планирует выкупить у российской команды аргентинского нападающего Гайча.