МОК отреагировал на заявление США о возможном бойкоте Игр в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал США не вмешивать политику в спорт, сообщает РИА «Новости».

7 апреля пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

В пресс-службе МОК заявили, что организация поддерживает права человека, закрепленные как в основополагающих принципах Олимпийской хартии, так и в его этическом кодексе.

«В то же время МОК не имеет ни полномочий, ни возможности изменять законы или политическую систему суверенной страны. Это должно по праву оставаться законной ролью правительств и соответствующих межправительственных организаций», — заявили в МОК.

В организации подчеркнули, что комитет обязан оставаться политически нейтральным.

«Олимпийскими играми управляет МОК, а не правительства. МОК направляет национальным олимпийским комитетам приглашения к участию: приглашения исходят не от правительства страны-организатора.

Глава государства принимающей страны, согласно сценарию МОК, может произнести только одно предложение — официально открыть Игры. Никакому другому политику не разрешается играть какую-либо роль, даже во время церемонии награждения», — отмечается в заявлении.

В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее в Госдуме высказались о возможном бойкоте США Олимпиады в Пекине.