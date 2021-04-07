Одноклубник Алексея Миранчука заразился коронавирусом

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина заразился коронавирусом. Болезнь протекает бессимптомно, но футболист был помещен на карантин, сообщает пресс-служба клуба. Были предприняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, также клуб уведомил о ситуации власти Италии.

Алексей Миранчук провел за команду из Бергамо 23 матча, забив пять мячей.

После 29 туров «Аталанта» с 58 очками занимает третью строчку в Серии А, находясь в 10 очках от лидера чемпионата — миланского «Интера». Следующий матч бергамаски проведут 11 апреля на выезде с «Фиорентиной».

В составе сборной России Миранчук недавно участвовал в матче против Словакии, которая завершилась поражением россиян. Это первая потеря очков российской команды в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее итальянский журналист отказался сравнивать Кокорина с Миранчуком.