«Это провокация»: «Авангард» прокомментировал информацию о наркотиках у Емелина

В «Авангарде» выступили с официальным заявлением по ситуации с капитаном команды Алексеем Емелиным, которого транспортировали из Казани в Москву. Ранее появилась информация, что в организме хоккеиста обнаружены следы наркотических веществ.

«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ. Точно также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой», — говорится в заявлении ХК «Авангард»..

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву.

Сегодня издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что в анализах Емелина обнаружены следы наркотических средств — опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. Начата проверка.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил 724-й гол в карьере в НХЛ.