Легкоатлетка Седова лишена бронзовой медали чемпионата России из-за допинга

Легкоатлетка Елена Седова решением Всероссийской федерации легкой атлетики лишена бронзовой медали чемпионата России в помещении, которую завоевала в 2015 году. Седова стала третьей в беге на 5000 метров.

«На основании решения Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства «РУСАДА» № 58/2021 от 25 февраля 2021 г. (исх. МВ-1141 от 30 марта 2021 г.) Всероссийская федерация легкой атлетики применяет по отношению к Седовой Елене (бег 5 км, 10 км, Новосибирская область) санкцию за нарушение п. 2.1 соответствующей редакции Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у Спортсмена») в виде аннулирования результатов, достигнутых спортсменкой на чемпионате России 2015 года по легкой атлетике в помещении», — говорится в заявлении пресс-службы ВФЛ.

Ранее Седова была признана невиновной в нарушении антидопинговых правил дисциплинарным комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В результате перепроверки допинг-пробы, взятой в начале 2015 года и хранившейся в Московской лаборатории до момента передачи экспертам Всемирного антидопингового агентства весной 2019 года, Елена обвинялась в применении препарата, содержащего запрещенное вещество триметазидин. Юристы смогли доказать, что в действиях Елены отсутствовал элемент вины или халатности, так как она использовала препарат в 2014 году, когда триметазидин был запрещен лишь в соревновательный период.

31-летняя Седова специализируется в беге на длинные дистанции. Елена — чемпионка России в помещении на дистанции 5 000 м, победительница Мемориала братьев Знаменских в беге на 5 000 м и 10 000 м.

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