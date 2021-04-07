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02:00
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
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Спортивные новости

«Челси» готов заплатить за Лукаку € 100 миллионов

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«Челси» рассматривает возможность покупки нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, если не получится приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Calciomercato.

Бельгийский нападающий выступал за «Челси» с 2011 по 2014 годы, правда, провел за команду всего десять матчей. Дважды «синие» отдавали Лукаку в аренду. Клуб приобрел футболиста за € 20 млн., затем продал в «Эвертон» за € 28 млн. Теперь клубРомана Абрамовича готов заплатить за бельгийца более € 100 млн.

Также Лукаку интересуются «Манчестер Сити» и «Барселона».

По информации источника, «Интер» хочет сохранить 27-летнего форварда в составе, однако непростая финансовая ситуация вынуждает его расстаться с несколькими игроками, в число которых попал Лукаку. Сообщалось, что «Интер» оценил Лукаку в € 120 млн.

Бельгийский нападающий выступает за «Интер» с 2019 года, он перешел из «Манчестер Юнайтед» за € 80 млн. Контракт Лукаку с миланцами истекает в 2024 году.

Ранее сообщалось, что два игрока «Ливерпуля» подверглись расистским оскорблениям после игры с «Реалом».

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