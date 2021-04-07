Бывший врач «Спартака»: возможно, что Емелин занимался самолечением

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь поделился своим мнением по поводу возможного употребления наркотических веществ защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным. Капитан омского клуба был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву.

«Возможно, что Алексей Емелин занимался самолечением, обычно командные врачи знают, какие препараты разрешены для использования, а какие запрещены. Препараты могли использоваться во время второго матча в качестве обезболивающего, однако если игрок употреблял наркотические вещества, то это подорвет карьеру спортсмена», — сказал Лю в интервью «Спорт-Экспрессу».

7 апреля появилась информация, что в анализах Емелина обнаружены следы наркотических средств — опиатов и каннабиноидов. В пресс-службе МВД подтвердили, что данные медицинской экспертизы, как это и положено в таких случаях, поступили в ведомство. Начата проверка.

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