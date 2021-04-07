Известный тренер Божович женился в 52 года

Черногорский тренер Миодраг Божович, много лет проработавший в РПЛ, женился в возрасте 52 лет. Церемония прошла 7 апреля в Белграде.

«Мою избранницу зовут Мария Стойкович, ей 40 лет, работает фармацевтом. Мы давно знакомы, а вместе уже два года. К сожалению, из-за ограничений, связанных с пандемией, не удалось устроить большое торжество — кафе и рестораны в Сербии закрыты. Поэтому отмечаем в узком кругу дома — самые близкие родственники и свидетели», — рассказал Божович в интервью «Чемпионату».

Божович известен по работе в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале» и «Крыльях Советов». Миодраг занимал пост наставника «Црвены Звезды» и других клубов в Сербии и Черногории.

Божович выигрывал с «Ростовом» Кубок России в 2014 году и доводил «Амкар» до финала этого турнира в 2008-м.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Амкара» назвал самого полезного игрока для сборной России.