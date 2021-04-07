Дайер: хочу, чтобы мой прах развеяли на стадионе «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер признался, что хотел бы, чтобы его после смерти кремировали, а пепел развеяли на домашнем стадионе «шпор».

«Я бы хотел, чтобы мой прах развеяли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», — сказал 27-летний Дайер в интервью изданию ES Magazine .

Дайер родился в английском Челтнеме, но в 2001 году вместе с родителями и 5 братьями переехал в Португалию, где его матери предложили работу по программе гостеприимства в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2004 года. В 2010 году родители Эрика вернулись в Англию, а он остался в Португалии, где занимался в академии лиссабонского «Спортинга».

2 августа 2014 года футболист перешел в английский клуб «Тоттенхэм Хотспур», заключив пятилетний контракт.

В сезоне-2020/21 Дайер провел за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Игроки «Тоттенхэма» недовольны публичной критикой от Моуринью.