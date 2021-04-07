Дублин могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

Футбольная ассоциация Ирландии объявила УЕФА, что не может предоставить гарантии проведения матчей Евро-2020 в Дублине со зрителями.

Ранее УЕФА принял решение о том, что матчи турнира во всех странах и городах должны пройти с болельщиками на трибунах, и все 12 городов согласились с этим решением.

Теперь Дублин рискует потерять свой статус принимающей стороны, сообщает The Athletic. УЕФА примет окончательное решение по Ирландии 19 апреля, пока же в организации ищут альтернативные варианты. В числе которых называются Лондон и Санкт-Петербург.

В Дублине планировалось провести три матча группы E с участием Польши, Словакии и Швеции.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 может пройти со зрителями во всех городах-хозяйках турнира.