«Локомотив» и «Ахмат» стали первыми полуфиналистами Кубка России

7 апреля состоялись два четвертьфинала Кубка России.

«Локомотив» переиграл «Сочи» со счетом 3:1 в пользу гостей. На 44-й минуте счет открыл нападающий «Локомотива» Федор Смолов. На 50-й минуте поле покинул полузащитник «Сочи» Кирилл Заика, получивший вторую желтую карточку. На 63-й минуте Смолов забил второй гол, спустя семь минут полузащитник сочинцев Артур Юсупов сократил разрыв в счете, а в концовке встречи Франсуа Камано установил окончательный счет матча.

Кубок России. 1/4 финала.

«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Москва) — 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 - Смолов – 44, 0:2 - Смолов – 63, 1:2 - Юсупов – 70, 1:3 - Камано – 90+6.

Удаление: Заика – 50 («Сочи»).

«Ахмат» принимал «Уфу», встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

На 55-й минуте встречи единственный гол в матче забил Евгений Харин.

Кубок России. 1/4 финала.

«Ахмат» (Грозный) — «Уфа» (Уфа) — 1:0 (0:0).

Гол: 1:0 - Харин – 55.

8 апреля в двух других четвертьфинальных матчах сыграют «Крылья Советов» — «Динамо» и «Арсенал» — ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил 724-й гол в карьере в НХЛ.