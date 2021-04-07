Абрамович и Рыболовлев вошли в список самых богатых владельцев спортивных клубов

Владельцы «Челси» и «Монако» Роман Абрамович и Дмитрий Рыболовлев вошли в список самых богатых владельцев спортивных клубов по версии Forbes.

Абрамович занял восьмое место в рейтинге — как и в прошлом году. Его состояние оценивается в $ 14,5 млрд (+28%). Дмитрий Рыболовлев оказался на 18-й строчке рейтинга $ 6,7 млрд (+2%)

Топ-10 самых богатых владельцев спортивных клубов:

1. Мукеш Амбани («Мумбаи Индианс») – $ 84,5 млрд

2. Стив Балмер («Лос-Анджелес Клипперс») – 68,7

3. Дэн Гилберт («Кливленд Кавальерс») – 51,9

4. Франсуа Пино и семья («Ренн») – 42,3

5. Дитрих Матешиц («Нью-Йорк Ред Буллс» / «Ред Булл») – 26,9

6. Роберт Пера («Мемфис Гризлис») – 18,3

7. Стив Коэн («Нью-Йорк Метс») – 16

8. Роман Абрамович («Челси») – 14,5

8. Дэвид Теппер («Каролина Пантерз») – 14,5

10. Джозеф Цай («Бруклин Нетс») – 11,6

...18. Дмитрий Рыболовлев («Монако») – 6,7.

Недавно Абрамович добился опровержения информации, которую опубликовали в британских СМИ. The Times, The Independent и Daily Mail принесли бизнесмену извинения и признали, что опубликовали ошибочную информацию.

Издания выплатят Абрамовичу компенсацию, которую он собирается направить на борьбу с расизмом и дискриминацией.

Ранее сообщалось, что три британских СМИ извинились перед Абрамовичем.