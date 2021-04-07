Предварительная стоимость «СКА-Арены» составляет 37 млрд рублей

Проект Архитектурного облика «СКА-Арены» представили на Градсовете, сообщается в пресс-релизе ООО «СКА Арена». Спортивная площадка должна расположиться на месте снесенного СКК «Петербургский».

К чемпионату мира по хоккею 2023-го года в Санкт-Петербурге должна появиться самая большая ледовая арена в мире, которая одновременно станет многофункциональным спортивно-досуговым комплексом с прилегающим благоустроенным парком на 12 гектарах. Предварительная вместимость арены — 22 тысячи зрителей.

Предварительная сметная стоимость проекта оценивается в 37 млрд рублей, из которых не более 10 млрд выделит бюджет города. Остальные затраты, по условиям концессии, остаются за инвестором строительства.

В июле компанией «СКА Арена» было получено разрешение на начало строительных работ по реконструкции кассовых павильонов, которые планируется превратить в спортивные площадки. В том же месяце начались земляные работы по подготовке свайного поля. Осенью 2020 года начались работы по заливке фундамента и возведению монолитных сооружений арены.

Ранее сообщалось, что Овечкин забил 724-й гол в карьере в НХЛ.