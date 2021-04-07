«Челси» со счетом 2:0 обыграл «Порту» в первом четвертьфинале ЛЧ

7 апреля в испанской Севилье состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Челси». Со счетом 2:0 победу одержал английский клуб.

На 32-й минуте Жоржиньо сделал передачу к штрафной на Маунта, тот резким разворотом оставил оборону «Порту» за спиной, а далее Мэйсон продвинулся к воротам и низом пробил точно под дальнюю штангу. На 85-й минуте Чилуэлл обокрал соперника у угла штрафной, на рывке прорвался к воротам, обыграл вратаря и закатил мяч в цель.

Ответная встреча 1состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Перенос матчей из Англии и Португалии в Испанию связан с ограничением авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.

В 1/8 финала «Порту» в овертайме вырвал победу у «Ювентуса» (2:1, 2:3), пройдя в четвертьфинал только за счет большего количества голов забитых на чужом поле. «Челси» уверенно прошел испанский «Атлетико» — 1:0, 2:0.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Порту» — «Челси».