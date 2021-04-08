Олимпийский чемпион не считает блефом заявления США о бойкоте Игр

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о заявлениях США, которые связаны с вероятным бойкотом зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, передает Sport24.

7 апреля пресс-секретарь американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США обсуждают вопрос бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за нарушения прав человека в Китае.

«Они не блефуют. Думаю, все реально идет к бойкоту Олимпийских игр. Решили этим отвлечь свое население от внутренних проблем с их космическим долгом, ЛГБТ и BLM (Black lives matter, общественное движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих)», — заявил Васильев.

В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлениях США, которые связаны с вероятным бойкотом зимних Олимпийских игр — 2022, приводящихся в Пекине.