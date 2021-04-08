Малкин вернулся к тренировкам после полученной травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к тренировочному процессу после восстановления от полученного повреждения, сообщает русскоязычная версия официального сайта Лиги.

Российский хоккеист не выходил на лед с 16 марта. Тогда он получил травму нижней части туловища в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз».

При этом пока неизвестно, когда Малкин сможет вернуться в состав «Питтсбурга». После полученного повреждения он был помещен в долгосрочный список травмированных, из которого может быть выведен не раньше 11 апреля. Всего он уже пропустил десять встреч.

В последних восьми играх до полученного повреждения Малкин набрал 12 (4+8) очков. Всего в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона форвард заработал 24 (8+16) балла.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу клуба из Нью-Йорка.