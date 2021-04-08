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02:00
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
02:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
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Спортивные новости

«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Ливерпулем» за защитника «Лейпцига»

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«Манчестер Юнайтед» может включиться в трансферную гонку за защитником немецкого «РБ Лейпциг» Ибраимой Конате, сообщает Eurosport.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой футболист уже частично прошел медицинский осмотр для «Ливерпуля», однако, по сообщению источника, «Манчестер Юнайтед» тоже заинтересован в трансфере Конате. Отступные, прописанные в контракте игрока, составляют €40 млн.

«Манчестер Юнайтед» ищет усиление в центр защитной линии на тот случай, если в летнее трансферное окно команду решит покинуть Эрик Байи.

В текущем сезоне французский защитник немецкого клуба сыграл за команду десять матчей, в которых записал на свой счет один оформленный гол.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает возможность покупки нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, если не получится приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Бельгийский нападающий выступал за «Челси» с 2011 по 2014 годы, правда, провел за команду всего десять матчей. Дважды «синие» отдавали Лукаку в аренду.

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