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Спортивные новости

Наставник «Челси» Тухель подвел итоги матча с «Порту»

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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель подвел итоги первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против португальского «Порту», передает «Би-би-си».

Встреча, которая состоялась в Севилье, завершилась уверенной победой подопечных Тухеля со счетом 2:0.

«Матч против «Порту» получился тяжелым. Хватало моментов, когда нам приходилось несладко. Но мы приняли это. У команды был хороший настрой, и мы добились превосходного результата», — заявил специалист.

Также Тухель добавил, что команда правильно отреагировала на поражение от «Вест Бромвича» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), что тоже послужило одним из факторов победы в матче Лиги чемпионов.

Ответная встреча состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Перенос матчей из Англии и Португалии в Испанию связан с ограничением авиасообщения между странами на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что 7 апреля в испанской Севилье состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Челси». Со счетом 2:0 победу одержал английский клуб.

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