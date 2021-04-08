Почеттино доволен результатом матча «ПСЖ» с «Баварией»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал результат первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии», передает RMC Sport.

Встреча, которая проходила в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2 в пользу парижской команды. Почеттино после поединка поздравил своих игроков и отметил, что все благодарности за результат нужно адресовать именно им.

«Я доволен результатом, отношением команды, которое проявилось в сложных ситуациях, хотя мы играли против лучшей команды Европы. Стоит поздравить игроков с их самоотверженной игрой. Мы постараемся повторить такое выступление», — заявил специалист.

Примечательно то, что «Бавария» в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Ханса-Дитера Флика с результатом 1:0 обыграли именно «ПСЖ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы над «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.