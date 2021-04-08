Мюллер: «Бавария» сама себе навредила

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о результате первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ», передает Twitter Bayern & Germany.

Встреча, которая проходила в Мюнхене, завершилась со счетом 3:2 в пользу парижской команды. Мюллер в поединке отметился забитым мячом.

«Мы должны были забивать намного больше. Всегда можно поговорить о пропущенных голах, но я думаю, что ни у кого не было бы никаких жалоб, если бы мы выиграли со счетом 5:3 или 6:3. Каким-то образом мы навредили сами себе. Теперь в ответном матче нам придется отыгрываться», — заявил форвард.

Примечательно то, что «Бавария» в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов, в финале подопечные Ханса-Дитера Флика с результатом 1:0 обыграли именно «ПСЖ».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» потерпела первое домашнее поражение с ноября 2019 года, уступив в Германии «ПСЖ» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счетом 2:3.