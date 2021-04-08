Дебютный гол Любушкина в НХЛ не спас «Аризону» от проигрыша «Лос-Анджелесу»

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Лос-Анджелеса.

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин сумел отличиться в этом поединке и забросить дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге. Его ассистентами выступили Лоусон Круз и Кристиан Фишер.

Всего Любушкин провел за «Койотс» в регулярных чемпионатах 118 игр, в которых набрал 10 (1+9) очков.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» одолела «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу «Миннесоты».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» — «Аризона Койотс» — 4:3

0:1 — Круз (Фишер, Чикран), 09:33;

0:2 — Любушкин (Круз, Фишер), 14:44;

1:2 — Андерсон-Долан (Мур, Клаг), 17:21;

1:3 — Ларссон (Чикран, Гарланд), 25:55;

2:3 — Кемпе (Клаг, Уокер), 41:17;

3:3 — Картер (Даути, Лизотт), 44:17;

4:3 — Грундстрём, 53:55