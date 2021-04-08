Мораеш победил Джонсона в титульном бою благодаря удару коленом в голову

В ночь на 8 апреля 2021 года состоялся бой между действующим чемпионом ONE Championship, в котором Адриано Мораеш защищал свой титул в поединке с Деметриусом Джонсоном.

На третьей минуте Джонсон провел неудачную атаку, получил очередной джеб в голову и упал на канвас. Мораеш бросился добивать соперника, Джонсон попытался подняться, оказался на коленях лицом к Адриано и получил тяжелый удар коленом в голову, после чего последовало добивание. Спустя пару секунд рефери остановил поединок, чтобы сохранить легенде здоровье.

В начале марта такой же прием использовал российский боец UFC Петр Ян в титульном поединке турнира UFC 259 в бою с Алджэмейном Стерлингом, после чего бой был остановлен, российский чемпион был дисквалифицирован, а Стерлинг стал обладателем чемпионского пояса в легчайшем весе.

В промоушене ONE Championship подобные удары разрешены.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC Стерлинг возмутился организацией реванша с Петром Яном.