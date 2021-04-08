Капризов стал первым новичком в истории «Миннесоты», трижды набравшим три очка в одном матче

«Миннесота Уайлд» на домашнем льду разгромила «Колорадо Эвеланш» со счетом 8:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Миннесоты» три очка набрал Кирилл Капризов (2+1).

Капризов в третий раз в дебютном сезоне смог набрать три очка в одном матче. Это является рекордом среди новичков клуба, ранее подобное дважды удавалось Рикарду Валлину в сезоне-2004/2005.

Теперь на счету нападающего 34 (16+18) очка в 38 матчах, что является вторым результатом в сезоне среди всех российских игроков.

Столько же результативных баллов у форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (34 очка в 35 матчах) и нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича (34 очка в 37 встречах). Лидирует среди среди россиян Артемий Панарин, набравший 40 (12+28) очков в 27 матчах.

Лучший в Лиге — Коннор Макдэвид — имеет в своем активе 68 очков. На втором месте Леон Драйзайтль с 61 очком, третий результат у Патрика Кейна — 51 балл.

Ранее сообщалось, что три очка Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Колорадо».