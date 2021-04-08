«Никакой демократии быть не должно»: Васильев оценил решение СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, который заявил, что право тренироваться вне команды имеет только Александр Логинов.

«В спорте, по моему мнению, не должно быть никакой демократии. Как только даешь какую-то свободу и вольную спортсмену — держись. А учитывая наш русский менталитет, мы свободу воспринимаем как вседозволенность. От этого теряется возможность управлять спортсменом, да и самому спортсмену это вредит», — сказал Васильев в интервью «Чемпионату».

Ранее Майгуров рассказал, как относится к желанию некоторых спортсменов тренироваться в преддверии сезона на самоподготовке. По словам президента СБР, такое право имеет лишь лидер мужской сборной Александр Логинов. Все остальные спортсмены будут работать в команде.

«Не считаю трагедией»: Майгуров рассказал о потере максимальной квоты в Кубке мира.