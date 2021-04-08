Семшов: в «Спартак» звали и Романцев, и Черчесов, и Карпин

Бывший полузащитник сборной России, а ныне тренер «Химок» Игорь Семшов рассказал о предложениях, которые поступали от «Спартака» и «Рубина» во время футбольной карьеры.

«Меня в «Спартак» чуть ли не каждый год звали. Не только Олег Иванович Романцев — после него Федотов, Черчесов, Лаудруп и Карпин. Со Станиславом Саламовичем и Валерием Георгиевичем даже встречались лично. Почему переход не состоялся? Возможно, «Зенит» всех перебил своим предложением. Но ближе всех был «Рубин». Курбан Бекиевич даже прилетал в Москву на встречу со мной. Я думал, что он суровый, закрытый человек. Но после беседы понял: ярлыки. Очень человечный, добрый», — рассказал Семшов в интервью Sport24.

Игорь Семшов известен по выступлениям за московские ЦСКА, «Торпедо», «Динамо» и петербургский «Зенит». Семшов трижды становился бронзовым призером чемпионата России. В составе национальной команды участвовал в трех чемпионатах Европы (в 2008-м стал обладателем бронзовой медали) и одном первенстве мира. В роли тренера Семшов работал в тульском «Арсенале», а также возглавлял «Химик» из Новомосковска. Сейчас входит в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках».

Семшов рассказал о том, сколько он зарабатывал в ЦСКА и «Торпедо» в 1990-е годы.