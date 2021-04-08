В МВД Татарстана прокомментировали информацию о наркотиках в крови Емелина

В МВД республики Татарстан прокомментировали ранее появившуюся информацию о том, что врачи не нашли следов наркотических веществ в крови защитника омского «Авангарда» Алексея Емелина.

«Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу. Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остается на совести врачей. Впервые слышу от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили», — заявили в пресс-службе МВД Республики Татарстан RT на русском.

МВД ведет проверку по факту обнаружения в крови хоккеиста следов наркотических средств, в частности опиатов и каннабиноидов.

Ранее СМИ сообщили, что спортсмену был поставлен диагноз — острая печеночная недостаточность. По версии врачей института Склифосовского, Емелин после травмы мог принять слишком большое количество обезболивающих, поскольку в его крови были найдены следы ибупрофена и парацетамола. Сейчас спортсмена вернули из обсервации в отделение трансплантологии.

Напомним, что после первого матча финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) капитан «Авангарда» Емелин почувствовал себя плохо и был госпитализирован в НИИ Склифосовского.

Источник: в крови Емелина не обнаружили следов наркотиков.