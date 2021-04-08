Бэйл рассказал, что видел НЛО

Футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды, рассказал в интервью Daily Star, что видел НЛО.

«Существует много теорий заговора, и есть запись НЛО, которую выложило американское правительство. Это сто процентов инопланетяне. Сто процентов. Я знаю, что некоторые НЛО — это, пожалуй, секретные проделки властей. Но я сам видел НЛО», — приводит слова Бэйла Daily Star.

Бэйл был отдан «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. Его контракт с «Реалом» истекает летом 2022-го года. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провел 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Против возвращения Бэйла в «Реал» главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан, французский специалист считает, что Бэйл может негативно повлиять на обстановку в раздевалке команды.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл рассказал о желании вернуться в мадридский «Реал».