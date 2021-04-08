«Не ку-ку, а ка-ка»: «Сочи» пошутил над судейством в Кубке России

Футбольный клуб «Сочи» пожаловался на судейство в матче против «Локомотива» в четвертьфинале Кубка России (1:3).

После поражения сочинцы опубликовали в своем твиттере эпизод борьбы защитника команды Сергея Терехова с защитником соперника Дмитрием Живоглядовым, где может показаться, что игрок «Локомотива» сыграл рукой. При этом «Сочи» обратился к «Уфе», которая накануне нецензурно прокомментировала в соцсети работу арбитра Евгения Кукуляки.

«Не ку-ку, а ка-ка!!! «Уфа», а это не пенальти?» — прокомментировала эпизод пресс-служба сочинского клуба, отсылая к скандальной шутке из Twitter уфимцев.

По информации «Sportbox.ru» сочинский клуб не планирует подавать претензию по работе бригады арбитров по главе с Василием Казарцевым. В планах клуба — обратить внимание на работу судей, если апелляция и последует, то она афишироваться не будет.

Эта победа позволила «железнодорожникам» выйти в полуфинал Кубка России. Дублем отметился Федор Смолов, также отличился Франсуа Камано. Единственный мяч «Сочи» на счету Артура Юсупова.

Жеребьевка полуфинала Кубка России пройдет 9 апреля в прямом эфире Матч ТВ.

Ранее сообщалось, что «Рубин» обыграл «Сочи» в товарищеском матче благодаря дублю Кварацхелии.