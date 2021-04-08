Стало известно, почему румынский судья взял автограф у Холанда после матча ЛЧ

Стала известна причина, по которой румынский линейный судья матча 1/4 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией» (2:1) Октавьян Шовре взял автограф у форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Арбитр после поединка дождался футболиста в подтрибунном помещении и обратился к нему с просьбой расписаться в его блокноте. Норвежский форвард не отказал.

Спортивный журналист Эмануэль Рошу в своем Twitter сообщил, что Холанд подписал карточки, которые в дальнейшем будут выставлены на аукцион, все собранные средства от которого пойдут на помощь людям, больным аутизмом.

Рошу также рассказал, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси, зная о цели румынского арбитра, после одного из матчей подписал для Шовре девять карточек.

После матча многие футбольные эксперты критиковали Шовре за его поступок.

Ранее сообщалось, что Гвардиола высказался об автографе, который судья взял у Холанда после матча ЛЧ.