Ягудин поддержал назначение Туктамышевой капитаном на командном ЧМ

Российский фигурист Алексей Ягудин поддержал назначение Елизаветы Туктамышевой капитаном сборной России на командном чемпионате мира, передает «Спорт-Экспресс».

Турнир пройдет в Осаке с 15 по 18 апреля.

«Лиза — человек с колоссальным опытом. Об этом говорит даже не возраст, а количество проведенных сезонов на высочайшем уровне. Она как личность может объединять людей», — сказал Ягудин.

Напомним, японские болельщики выступили против приезда российской фигуристки Анны Щербаковой на командный чемпионат мира. Читатели японского новостного агрегатора Yahoo в достаточно резкой форме говорят, что турнир в нынешних условиях вообще не стоит проводить – в городе вновь введены чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, к примеру, был осуществлен переход на удаленную работу и сокращены рабочие часы.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала решение назначить Туктамышеву капитаном сборной.