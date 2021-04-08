Экс-игрок «Зенита» Игонин порассуждал о кандидатах на пост спортивного директора команды

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин порассуждал о кандидатах на пост спортивного директора команды, передает «Чемпионат.com».

Напомним, 8 апреля этот пост покинул испанец Хавьер Рибалта.

«Может ли Игорь Денисов сменить Рибалту? Он одиозная личность. Не думаю, что «Зенит» готов работать с людьми такого плана. А что касается Аршавина, то почему нет? Я не вижу больших рисков», — сказал Игонин.

Рибалта занял пост спортивного директора сине-бело-голубых в 2018 году. За три года команда с берегов Невы дважды стала победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), а также выиграла Кубок и Суперкубок страны.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 51 очко. В следующем туре «Зенит» встретится с «Сочи». Игра пройдет 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее Рибалта покинул пост спортивного директора «Зенита».