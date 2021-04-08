Фигуристка Боброва продала тренировку под ее руководством за 300 тыс. рублей

Российская фигуристка Екатерина Боброва продала тренировку под ее руководством за 300 тыс. рублей.

Стоит отметить, что недавно совместно с фондом Константина Хабенского было организовано светское мероприятие, участники которого могли выставить лоты, а некоторые боролись за них на аукционе.

Екатерина Боброва выставила в качестве лота «Мастер-класс по фигурному катанию от олимпийской чемпионки». Финальная ставка составила 300 тыс. рублей.

«Приятно, что час моего времени оценили в 300 тыс. рублей. Вдвойне приятно, что вырученные деньги пойдут на лечение детей, которые находятся под попечительством фонда Константина Хабенского», — сказала Боброва.

Напомним, Боброва выиграла Олимпийские игры 2014 года в командных соревнованиях. В 2013 году она стала чемпионкой Европы в танцах на льду.

Ранее бывший фигурист Алексей Ягудин отреагировал на слова Екатерины Бобровой о жестоких методах работы наставника Этери Тутберидзе.