Бой Джигана против Емельяненко может сорваться

Боец смешанных единоборcтв (MMA) Артем Тарасов рассказал о том, что бой рэпера Джигана против Александра Емельяненко может не состояться, передает «Спорт-Экспресс».

«Я хорошо общаюсь с Джиганом. Мне кажется, что бой может не состояться. Они сделали вброс, раскручивают эту тему. Но Джиган просит очень большую сумму. И Емельяненко просит немало», — сказал Тарасов.

Спортсмен отметил, что музыкант запросил 50 млн рублей.

Также Тарасов, рассуждая о форме Емельяненко, заявил, что он опечаленный жизнью и потерянный человек.

Емельяненко провел 37 боев, одержав 28 побед. Он уступил восемь раз, а один поединок закончился вничью. 24 июля 2020 года Емельяненко вышел в октагон против Магомеда Исмаилова и проиграл в третьем раунде.

Джиган является мастером спорта Украины по кикбоксингу.

Ранее Емельяненко рассказал о бое с Джиганом.