В крови хоккеиста Емелина нашли сильнодействующее лекарство

В крови капитана омского хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина нашли не наркотики, а сильнодействующее лекарство, сообщает Telegram-канал MASH.

«Наркотики», которые нашли в крови хоккеиста Емелина, оказались сильнодействующими лекарствами с кодеином», — говорится в сообщении.



Стоит отметить, что МВД Татарстана сообщало, что в анализах Емелина обнаружены следы наркотических средств — опиатов и каннабиноидов

Ранее СМИ сообщили, что спортсмену был поставлен диагноз — острая печеночная недостаточность. По версии врачей института Склифосовского, Емелин после травмы мог принять слишком большое количество обезболивающих, поскольку в его крови были найдены следы ибупрофена и парацетамола.

Напомним, что после первого матча финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) капитан «Авангарда» Емелин почувствовал себя плохо и был госпитализирован в НИИ Склифосовского.

Ранее журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков опроверг информацию о предстоящей операции капитана омского клуба «Авангард» Алексея Емелина.