Гендиректор «Крыльев Советов» поделился эмоциями от победы над «Динамо»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советом» Евгений Калакуцкий поделился эмоциями от победы над московским «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу, передает Sport24.

«Мы очень рады и верили в победу над «Динамо». Мне кажется, что мы объективно сегодня были сильнее «Динамо». Иногда бывают победы случайные, а здесь мы победили по делу», — сказал Калакуцкий.

Жеребьевка полуфинальных пар состоится 9 апреля.

В турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Крылья Советов» занимают первое место, набрав 79 очков. Бело-голубые расположились на пятой строчке в Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 42 балла.

Следующий матч в ФНЛ самарцы проведут против астраханского «Волгаря». Динамовцы в РПЛ примут на своем поле «Урал» из Екатеринбурга.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Крылья Советов» обыграли «Динамо» в матче 1/4 финала Кубка России.