Журналист Орлов назвал имя нового тренера «Уфы»

Журналист Геннадий Орлов назвал имя нового тренера «Уфы».

«Тренер «Велеса» Алексей Стукалов ушел в «Уфу». Не знаю, объявили сегодня или нет, но он уже приступает к работе. Ну, вы же Орлову звоните, здесь центр информации», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Также Орлов отметил, что «Уфу» мог возглавить экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков.

После поражения от московского «Динамо» со счетом 0:4 пост главного тренера «Уфы» покинул Рашид Рахимов. После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб из столицы Башкирии занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице.

7 апреля стало известно, что Стукалов покинул пост наставника «Велеса». Под руководством 37-летнего Стукалова «Велес» занимал седьмое место в турнирной таблице Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ), отставая от идущего четвертым московского «Торпедо» на пять очков. Четвертая строчка предоставляет право побороться за выход в РПЛ в стыковых матчах.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что кандидатом на пост главного тренера клуба является наставник «Велеса» Алексей Стукалов.