Фигуристка Трусова рассказала о своем главном страхе

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, что боится летать на самолетах.

«На самолете летать боюсь. Я, наверное, боюсь летать, после того как разбился самолет, когда в Египет, по-моему, летел. И там еще была маленькая девочка. И после этого я очень боюсь летать, — заявила Трусова в эфире Радио «Комсомольская Правда».

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила выступление Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию.