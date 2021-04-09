Стала известна кандидатура на замену Николича в «Локомотиве»

Стала известна кандидатура на замену сербского специалиста Марко Николича в московском «Локомотиве».

По информации «Чемпионата», основным претендентом на должность главного тренера «железнодорожников» в случае ухода Николича по окончании нынешнего сезона является Игорь Черевченко, возглавляющий подмосковные «Химки».

Отмечается, что в руководстве красно-зеленых есть люди, заинтересованные в приходе россиянина.

Напомним, что Черевченко уже имел опыт работы главным тренером «Локомотива». В 2015 году клуб под его руководством стал обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче краснодарскую «Кубань» со счетом 3:1.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный коллектив занимает третью строчку, имея в своем активе 43 очка за шесть туров до окончания чемпионата.



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