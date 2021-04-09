Овечкин повторил достижение Эспозито по количеству сезонов с 20 голами

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз».



Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

Российский нападающий Александр Овечкин в середине второго периода распечатал ворота Джереми Свеймена и сократил отставание в счете.

Для 35-летнего форварда эта шайба стала 20-й в нынешнем розыгрыше НХЛ. Всего в 35 играх сезона-2020/21 Овечкин набрал 35 очков.

Таким образом, капитан «столичных» вошел в историю как восьмой хоккеист, сумевший в 16 сезонах НХЛ забросить 20 или более шайб. Стоит отметить, что россиянин стал четвертым, кому это удалось в 16 сезонах подряд.

По данному показателю Овечкин сравнялся с легендарным канадским форвардом Филом Эспозито. Рекорд в этой номинации принадлежит Горди Хоу, забившему не менее 20 голов на протяжении 22 сезонов.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Бостону» в матче НХЛ.