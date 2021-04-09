Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Бостону» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз».



Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 4:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршанд и Крэйг Смит.



У проигравшей команды отличились Александр Овечкин и Ти Джей Оши.



Отметим, что заброшенная шайба этой игре стала для россиянина 20-й в нынешнем сезоне и 726-й за всю карьеру в заокеанской лиге. Всего 35-летний капитан «столичных» в этом году провел 35 матчей и набрал 35 очков.

После этой победы «мишки» набрали 48 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице Восточного дивизиона.

«Кэпс» с 54 баллами располагаются на второй строчке, остовая от лидирующих «Айлендерс» на два балла.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил разрыв от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.