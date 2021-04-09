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Спортивные новости

Голый мужчина выбежал на поле по ходу игры «Гранада» — «МЮ»

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Голый мужчина выбежал на поле по ходу первой четвертьфинальной игры Лиги Европы между «Гранадой» и «Манчестер Юнайтед». Фото эпизода опубликовал Joe.

Инцидент состоялся на шестой минуте поединка, состоявшегося на стадионе «Нуэво Лас Карменес» при пустых трибунах. Нарушитель правопорядка пересек поле, после чего был пойман сотрудниками безопасности стадиона.

Как стало известно позднее, данный перформанс устроил бывший бизнесмен из Гранады Ольмо Гарсиа. До этого он неоднократно появлялся в обнаженном виде в разных местах города, в частности, дворцово-парковом комплексе Альгамбра, который входит в список всемирного населения ЮНЕСКО.

Напомним, что матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Оле-Гуннара Сульшера.

Ранее сообщалось, что член комитета по этике РФС Андрей Созин отреагировал на атаку в сторону тренеров ЦСКА от футболистов тульского «Арсенала».

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