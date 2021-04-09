Овечкин сократил разрыв от Дионна в списке снайперов НХЛ за всю историю

В эти минуты идет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».

Российский нападающий Александр Овечкин в середине второго периода распечатал ворота Джереми Свеймена и сократил отставание в счете.

Для 35-летнего форварда эта шайба стала 20-й в нынешнем розыгрыше НХЛ. Всего в 35 играх сезона-2020/21 Овечкин набрал 35 очков.

Также этот гол стал 726-м за всю карьеру россиянина в заокеанском чемпионате. Для того, чтобы догнать Марселя Дионна, занимающего пятую строчку в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, ему осталось забросить пять шайб.

Напомним, что лидирует по данному показателю канадец Уэйн Гретцки. Всего на его счету 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Следом за ним расположились Горди Хоу, Яромир Ягр, Бретт Халл и Марсель Дионн.

Ранее бывший нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов рассказал о состянии здоровья капитана клуба Алексея Емелина, попавшего в больницу из-за проблем с печенью.