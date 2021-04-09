Овечкин вышел на чистое второе место в НХЛ по числу голов в большинстве

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
СочиЛокомотив М
1:3
закончен
АхматУфа
1:0
закончен
Италия / Серия А
ЮвентусНаполи
2:1
закончен
Интер МСассуоло
2:1
закончен
Лига чемпионов
Бавария ПСЖ
2:3
закончен
Порту Челси
0:2
закончен
Олимп ФНЛ
Спартак-2Крылья Советов
перенесен
ЕнисейСКА-Хабаровск
2:0
закончен
ТомьКраснодар-2
1:1
закончен
АкронИртыш
1:1
закончен
ОренбургЧайка
3:0
закончен
АланияФакел
2:0
закончен
ТекстильщикВолгарь
1:1
закончен
НефтехимикШинник
1:1
закончен
Динамо-БрянскТорпедо М
0:1
закончен
Нижний НовгородВелес
1:0
закончен
ЧертановоБалтика
1:2
закончен
Испания / Примера
Реал СосьедадАтлетик Б
1:1
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардАк Барс
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:4
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
3:2
закончен
Сент-Луис БлюзВегас Голден Найтс
3:1
закончен
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
8:3
закончен
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
4:3
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Индиана ПэйсерсМиннесота Тимбервулвз
141:137
закончен
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
116:131
закончен
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
101:99
закончен
Бруклин НетсНью-Орлеан Пеликанс
139:111
закончен
Атланта ХоуксМемфис Гриззлиз
113:131
закончен
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
102:93
закончен
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
102:113
закончен
Денвер НаггетсСан-Антонио Спёрс
106:96
закончен
Финикс СанзЮта Джаз
117:113 (ОТ)
закончен
Кубок России
Крылья СоветовДинамо М
2:0
закончен
АрсеналЦСКА
1:2
закончен
Лига Европы
Арсенал Славия П
1:1
закончен
Аякс Рома
1:2
закончен
Гранада Манчестер Юнайтед
0:2
закончен
Динамо З Вильярреал
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
СКАЦСКА
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
3:6
закончен
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
2:2 (Б)
буллиты
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
2:5
закончен
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
2:4
закончен
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
3:0
закончен
Коламбус Блю ДжекетсТампа-Бэй Лайтнинг
4:6
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
2:4
закончен
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
1:3
закончен
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
1:5
3 период
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
1:4
перерыв
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
перенесен
Евролига
Жальгирис Панатинаикос
93:78
закончен
ЦСКА АСВЕЛ
88:70
закончен
Фенербахче Реал Мадрид
67:93
закончен
Альба Црвена Звезда
81:58
закончен
Валенсия Баскония
86:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
88:82
4 четверть
Торонто РэпторсЧикаго Буллз
113:122
закончен
Оклахома-Сити ТандерКливленд Кавальерс
75:93
перерыв
Даллас МавериксМилуоки Бакс
42:36
2 четверть
Лос-Анджелес КлипперсФиникс Санз
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
05:00
Сакраменто КингзДетройт Пистонс
05:00
Германия / Бундеслига
АрминияФрайбург
21:30
Франция / Лига 1
МетцЛилль
22:00
Англия / Премьер-лига
ФулхэмВулверхэмптон
22:00
Испания / Примера
УэскаЭльче
22:00
КХЛ / плей-офф
АвангардАк Барс
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
02:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
03:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
05:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
05:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
Единая лига ВТБ
Енисей Автодор
15:30
Евролига
Зенит Маккаби Тель-Авив
20:00
Олимпиакос Химки
21:00
Олимпия Милан Анадолу Эфес
21:45
Барселона Бавария
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
02:00
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
02:30
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
03:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
03:00
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
04:00
Денвер НаггетсСан-Антонио Спёрс
04:00
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
05:00
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Овечкин вышел на чистое второе место в НХЛ по числу голов в большинстве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В эти минуты идет матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз».

Российский нападающий Александр Овечкин в середине второго периода распечатал ворота Джереми Свеймена и сократил отставание в счете.

Этот гол позволил 35-летнему форварду выйти на чистое второе место в лиге по числу голов в большинстве, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Для Овечкина данная шайба стала 266-й в большинстве и позволила обогнать Бретта Халла, оформившего 265 голов в неравных составах.

Всего в нынешнем сезоне капитан «Кэпс» набрал 35 очков в 35 встречах.

После двух периодов счет в матче 3:2 в пользу «Бостона».

Ранее бывший нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов рассказал о состянии здоровья капитана клуба Алексея Емелина, попавшего в больницу из-за проблем с печенью.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.