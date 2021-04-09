Мусаев высказался о назначении Гончаренко на должность наставника «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о назначении Виктора Гончаренко на должность наставника команды.

«Считаю, что это отличный выбор «Краснодара». Команды Гончаренко играли в атаку, ЦСКА был агрессивен в прессинге. Мне нравились взаимодействия ЦСКА в финальной трети, как остро играли вперед, находили свободные зоны», — цитирует Мусаева Sports.ru.

Специалист отметил, что у белорусского тренера есть много «маленьких хитростей».

«Когда мы видели состав ЦСКА, не всегда понимали, будут они играть в пять или четыре защитника. На разминке они могли выходить в пять — видя это, мы объясняли, как прессинговать, когда встречать. Начинается игра — оказывается, что они играют в четыре», — добавил экс-наставник «быков».

Мусаев покинул пост главного тренера «Краснодара» после разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура чемпионата России.

В нынешнем розыгрыше первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» встретится с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет 11 апреля в Туле.

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков критично высказался о назначении Гончаренко в «Краснодар».