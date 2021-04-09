Эксклюзив Боец ACA Шахбулатов готов провести «зрелищный и кровавый» бой с Борисовым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Шахбулатов поделился ожиданиями от поединка против Олега Борисова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Минске.

«Считаю, что для российского ММА это очень интересный бой. Олега Борисова давно знают, он больше десяти лет выступает на топовом уровне. Пусть даже ему больше 36 лет, но он все равно показывает зрелищные, сильные бои. Соперник хороший, достойный, ожидаю, что это будет зрелищный бой.

Он предпочитает работу в стойке, я люблю работу в стойке, зрители хотят такого боя — зрелищного кровавого. Не терпится выйти в клетку и показать ту работу, которую два месяца делал дома», — сказал Шахбулатов в интервью «Газете.Ru».

Турнир ACA 121 пройдет в Минске 9 апреля. В профессиональной карьере Шахбулатов провел 15 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел три поражения. В активе Борисова 20 побед, шесть поражений и одна ничья.

Ранее Шахбулатов оценил перспективы бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в Российской премьер-лиге (РПЛ).