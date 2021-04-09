«Лидс» заинтересован в приобретении Агуэро

«Лидс Юнайтед» заинтересован в приобретении нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает 90min.

По информации издания, аргентинский форвард может заменить Родриго, который покинет команду летом. В «Лидсе» считают, что Агуэро может рассмотреть предложение, потому что ему не придется переезжать из своего нынешнего дома, так как Манчестер и Лидс расположены рядом, а также планами по развитию клуба.

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19), обладателем Кубка страны (2018/19), трехкратным победителем Суперкубка Англии (2012, 2018, 2019) и пятикратным обладателем Кубка лиги (2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20).

В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в девяти матчах, в которых забил один мяч. Его соглашение с «горожанами» истекает летом 2021 года. Аргентинец уже объявил, что покинет клуб.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на Агуэро является лондонский «Челси».