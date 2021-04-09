«Уфа» объявила о назначении нового главного тренера

Бывший главный тренер московского клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) Алексей Стукалов назначен новым главным тренером «Уфы», сообщается на официальном сайте команды из столицы Башкирии.
В заявлении отмечается, что специалист подписал контракт с клубом до июня 2023 года.
После разгромного поражения от московского «Динамо» (0:4) в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) об отставке объявил главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов. Команда, набрав 14 очков, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице первенства.
В четвертьфинальном матче Кубка России против грозненского «Ахмата» клубом из столицы Башкирии руководил Николай Сафрониди. Команда уступила со счетом 0:1 и завершила выступление в турнире.
«Велес» располагается на восьмой строчке в таблице Олимп-ФНЛ. Команда набрала 55 баллов в 35 матчах. В последних пяти встречах первенства московский клуб потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.
Ранее экс-игрок «Уфы» Кэтэлин Карп назвал Рахимова клоуном.
Алексей Стукалов – новый главный тренер ФК «Уфа»!— ФК УФА (@UfaFc) April 9, 2021
Специалист подписал контракт с нашей командой до июня 2023 года ✍��
Поздравляем Алексея Борисовича с назначением и желаем ему больших успехов вместе с футбольным клубом «Уфа». pic.twitter.com/yOq2zMPrVD